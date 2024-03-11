Покинувший «Новую Фабрику звезд» 22-летний сын Тины Канделаки довел ее до слез. Тина поделилась эмоциями от выпуска шоу в Telegram-канале.

Во втором выпуске «Новой Фабрики звезд» стало известно о том, что сын Тины покинул передачу. Наставник шоу Сергей Шнуров не стал отдавать свой голос Лео, заявив, что панкам не место на ТВ. Начинающего артиста решили спасти участники «Фабрики». Однако внезапно Лео сообщил, что покидает шоу и отдает свои голоса сопернику. По мнению певца, он сможет построить карьеру без участия в «Фабрике». После своего заявления Лео ушел со сцены, бросив на пол микрофон.

В личном блоге Тина поспешила поддержать сына. Знаменитость отметила, что гордится наследником, ставшим «мужчиной». По словам звездной мамы, Лео не подвел ни ее, ни канал.

«Сынок, я тобой горжусь. Мои глаза в слезах радости от того, каким мужчиной ты вырос. Спасибо, что не подвел ни меня, ни канал, ни своих новых друзей», — высказалась Канделаки.

Ранее сын бывшего художественного руководителя балета Большого театра Сергея Филина пожаловался на тяжелые условия жизни в проекте телеканала ТНТ «Новая Фабрика звезд». Подробности смотрите в этой новости.

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