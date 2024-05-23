«Похвастаться нечем»: Немоляева прокомментировала сообщения об ухудшении состояния

87-летняя актриса Светлана Немоляева подтвердила, что находится в тяжелом состоянии. Журналисты 360.ru смогли выйти на связь со звездой «Служебного романа».

Как сообщил Telegram-канал Mash, врачи обнаружили у знаменитости приступ фибрилляции предсердий. Отмечалось, что она находится в тяжелом состоянии и больна ковидом.

По сообщениям СМИ, у нее зафиксировали признаки дыхательной недостаточности. Медики делали все, чтобы выровнять сердечный ритм. Женщина вышла на связь и прокомментировала свое состояние. Она подтвердила слова о том, что находится в тяжелом состоянии.

«Говорить не могу долго, у меня тяжелый ковид и слабость. Похвастаться нечем», — пояснила актриса.

Напомним, что Немоляева лежит в больнице с начала недели. У нее был положительный тест на ковид. Звезда рассказывала, что очень огорчена отменой концертов из-за своего диагноза.

Ранее мы писали о том, что еще одна актриса, 81-летняя Елена Санаева вышла на связь из больницы и рассказала о диагнозе. В мае этого года у женщины прихватило сердце, она почувствовала себя плохо. Поклонники волновались за здоровье знаменитости.

Также стало известно, что певица Анна Семенович рассказала о своем заболевании. Она призналась, что перепутала пневмонию с простудой.