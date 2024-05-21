81-летняя актриса Санаева вышла на связь из больницы и рассказала о диагнозе

81-летняя актриса Елена Санаева вышла на связь из больницы и рассказала о диагнозе. Об этом сообщает «Абзац».

В мае 2024 года стало известно о госпитализации Санаевой. У артистки прихватило сердце. По словам знаменитости, она давно не чувствовала себя так плохо. На сегодняшний день ее состояние улучшилось.

«Я себя хорошо чувствую. Пока еще из больницы не выписали, но скоро выпишут», — высказалась актриса.

По данным СМИ, Санаевой поставили «легочную эмболию». Артистка не подтвердила, но и не опровергла данное сообщение. Вместо этого она заявила, что не хочет называть свой диагноз.

«Что касается диагноза, который мне поставили врачи, я не хочу делиться этой информацией», — резюмировала знаменитость.

Ранее актриса Светлана Немоляева рассказала о своем состоянии после госпитализации. Напомним, что у артистки выявили коронавирус. Подробности читайте в этой новости.

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