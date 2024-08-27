Похудевший Константин Меладзе впервые вышел в свет после развода с Брежневой

Похудевший Константин Меладзе впервые вышел в свет после развода с Верой Брежневой. В Сети появились редкие кадры Меладзе с мероприятия.

В Юрмале состоялся концерт Валерия Меладзе, который посетили многие звезды. По Сети быстро распространились закулисные кадры, на которых запечатлен брат Валерия. На снимках Константин предстал загоревшим и похудевшим. Для выхода в свет он выбрал расслабленный образ. Композитор надел черную футболку, кардиган, белые шорты и кроссовки.

Пользователи Сети отметили, что Меладзе похорошел после развода с Брежневой. Примечательно, что сам музыкант ни разу не комментировал расставание с певицей.

Ранее певица Вера Брежнева назвала сложным развод с Меладзе и не смогла сдержать слез. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певец Сосо Павлиашвили появился вместе с женой на красной дорожке «Новой волны».