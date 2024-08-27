Певец Сосо Павлиашвили появился вместе с женой на красной дорожке «Новой волны». Об этом стало известно из соцсетей.

Сосо Павлиашвили и Ирина Патлах вместе вышли в свет — пара появилась на красной дорожке музыкального фестиваля «Новая волна», который сейчас проходит в Сочи.

Супруга певца выбрала для светского выхода голубой топ с глубоким декольте и фиолетовые мини-шорты. Павлиашвили надел классический серый костюм и черную рубашку.

В соцсетях пользователи похвалили супругов: «Красивые люди!», «Красивая пара. Долгих лет жизни», «Вы прекрасные!».

Напомним, Сосо Павлиашвили и Ирина Патлах обвенчались в 2020 году. Девушка работает бэк-вокалисткой в коллективе музыканта.

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