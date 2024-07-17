«Развод был сложным»: Вера Брежнева не смогла сдержать слез, говоря о бывшем муже Константине Меладзе

Певица Вера Брежнева в свежем интервью разоткровенничалась о разводе с продюсером Константином Меладзе. Она заявила, что расставание было сложным, и не смогла сдержать слез.

Брежнева дала интервью Аделе Исламгуловой, оно опубликовано на YouTube.

«Я это дело сложно проходила. Конечно, я не люблю выносить на публику сложные моменты своей жизни, но есть факт, да. Развод — сложно. Вот я сейчас говорю, у меня слезы. Это было сложно», - поделилась певица.

Брежнева отметила, что «по-своему» проходила расставание с мужем, и указала на большое количество разводов вокруг. Артистка предположила, что настало время «изменений, трансформаций». Певица назвала развод «маленькой смертью», которую «нужно отгоревать».

«Было состояние, когда я понимала, что нет сил ни на что. Я могу только грустить. Я дала себе время погрустить», - поделилась Вера.

Она призвала «не залипать» в состоянии боли – певице помогло то, что она переместила фокус на себя и продолжила двигаться дальше.

Ведущая поинтересовалась, в отношениях ли сейчас Вера Брежнева. Певица после паузы ответила: «Я могу сказать так: да, я в отношениях. Я в идеальных отношениях с самой собой! Это самые главные отношения. И сейчас тогда у меня уже отношения со всеми людьми совершенно другие».

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