Похудевший 41-летний актер Максим Матвеев вышел в свет без жены

Похудевший актер Максим Матвеев вышел в свет без жены. Об этом сообщает портал Woman.ru.

В Сочи прошел кинофестиваль, который посетили многие звезды шоу-бизнеса. Не стал исключением и Матвеев. Актер представил публике фильм «Триггер», в котором он сыграл главную роль. Также Матвеев стал гостем одной из вечеринок, чем спровоцировал к себе внимание прессы.

По информации источника, 41-летнего артиста едва можно было узнать: он сильно похудел и сменил имидж. Весь вечер Максим провел в компании коллег и наслаждался популярными хитами.

Напомним, что в последнее время Максим и его супруга ходят на мероприятия по отдельности. Ранее мы писали о том, что 37-летняя актриса Елизавета Боярская впервые за два года вышла в свет без мужа. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что похудевшая Анна Михалкова впервые за долгое время вышла в свет в балетках и пальто.