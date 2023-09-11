Похудевшая Анна Михалкова впервые за долгое время вышла в свет в балетках и пальто. Об этом сообщает издание kp.ru.

В Сочи состоялся кинофестиваль, который посетили многие звезды шоу-бизнеса. Не стала исключением и Михалкова. Впервые за долгое время актриса вышла в свет и представила публике фантастический фильм «Чувства Анны». Как выяснилось, сценарий проекта был написан специально под Михалкову. Создательница фильма отметила, что не рассматривала других актрис на главную роль в фильме.

По сценарию, Анна играет работницу шоколадной фабрики, которая замужем и имеет детей. В жизни героини все меняется после падения, в результате которого она начинает слышать голоса. Особенностью кинокартины является отсутствие цвета: фильм снят в черно-белых тонах.

По информации источника, на премьере Михалкова появилась сильно похудевшей. Особенно это заметно при просмотре фильма: в нем Анна намного толще. Для того, чтобы подчеркнуть фигуру, Анна выбрала серебристое платье, бархатное пальто и актуальные балетки.

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