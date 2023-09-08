37-летняя актриса Елизавета Боярская впервые за два года вышла в свет без мужа

Актриса Елизавета Боярская впервые за два года вышла в свет без мужа. Об этом сообщает издание kp.ru.

На днях в Москве прошла Премия Корша Театра Наций. Мероприятие посетили почти все звезды шоу-бизнеса, в том числе и Боярская. Впервые за долгое время Елизавета вновь появилась на красной дорожке в длинном вечернем платье. Правда, на светском мероприятии артистка была в полном одиночестве. Дело в том, что ее супруг Максим Матвеев сейчас находится в Сочи. Избранник Боярской должен представить фильм «Триггер», в котором он сыграл главную роль.

Напомним, что Елизавета и Максим состоят в браке более 10 лет. За это время супруги стали родителями двоих сыновей Андрея и Григория.

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