Похудевшая 23-летняя дочь Ларисы Гузеевой снялась в нижнем белье. Об этом сообщает издание StarHit.

Летом 2023 года Ольга Бухарова столкнулась с критикой фигуры. Однако за 1,5 месяца наследнице Гузеевой удалось привести себя в форму. Результаты преображения она показала в личном блоге.

В соцсети девушка поделилась снимком, на котором она запечатлена в нижнем белье. Ольга не скрывает, что довольна своим внешним видом.

«Можно меня хоть теперь не буллить?» — обратилась к публике Бухарова.

Также дочь Гузеевой отметила, что она уже давно не ребенок и имеет право на публикацию откровенных кадров. «Мне уже 23! Не надо искать мою маму, пожалуйста», — высказалась девушка.

Напомним, что год назад Ольга страдала расстройством пищевого поведения. Это привело к тому, что ее вес начал скакать и возникли проблемы со здоровьем.

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