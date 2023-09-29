38-летняя Екатерина Варнава показала мужа, с которым сблизилась на съемках

38-летняя актриса Екатерина Варнава показала мужа, с которым сблизилась на съемках. Об этом сообщает издание kp.ru.

28 сентября 2023 года состоялась премьера сериала «Безбашенная». Сюжет проекта напоминает голливудскую комедию «За бортом». Миллионерша после несчастного случая потеряла память и оказалась в доме вдовца с тремя детьми. В «Безбашенной» главная героиня тоже страдает амнезией, правда, действие уже проходит в России.

Екатерина Варнава, Юрий Чурсин и Евгений Цыганов исполнили главные роли в сериале. На премьеру артистка пришла в компании Юрия. Весь вечер знаменитости не отходили друг от друга и позировали в обнимку. По словам Чурсина, за время съемок им с Варнавой удалось сблизиться и подружиться.

Для выхода в свет Екатерина выбрала расслабленный образ. Перед публикой она предстала в рваных джинсах, рубашке и пиджаке.

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