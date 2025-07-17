«Похожи?»: Алсу спровоцировала спор в Сети из-за редкого семейного фото
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Певица Алсу редко длится с поклонниками фотографиями родственников, однако она сделала исключение и показала старшего брата Марата, несмотря на то что мужчина избегает публичности.
На снимке 42-летняя артистка позирует в обнимку с родственником и выглядит счастливой. Марат также улыбался рядом с младшей сестрой.
«Похожи?» - поинтересовалась звезда у поклонников.
Снимок вызвал бурные обсуждения в Сети. Одни отметили внешнее сходство, а другие, напротив, утверждали, что брат и сестра совершенно разные.
«Главное, чтобы душой были похожи, а внешность второстепенна», — отметили комментаторы.
Ранее продюсер Сергей Дворцов заверил, что в жизни Алсу после развода с бизнесменом Яном Абрамовым все хорошо. Более того, в звездных кругах активно обсуждают ее новые отношения. При этом с Абрамовым, как считает Дворцов, Алсу не разорвала все связи. По его мнению, они могут продолжать общаться из-за дел, связанных с разводом, и детей. Но к карьере певицы бизнесмен больше не прикладывает руку.
Также сообщалось, что Алсу до развода с Яном Абрамовым продала особняк на Рублевке за сотни миллионов рублей.