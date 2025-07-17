«Похожи?»: Алсу спровоцировала спор в Сети из-за редкого семейного фото

Певица Алсу редко длится с поклонниками фотографиями родственников, однако она сделала исключение и показала старшего брата Марата, несмотря на то что мужчина избегает публичности.

На снимке 42-летняя артистка позирует в обнимку с родственником и выглядит счастливой. Марат также улыбался рядом с младшей сестрой.

«Похожи?» - поинтересовалась звезда у поклонников.

Снимок вызвал бурные обсуждения в Сети. Одни отметили внешнее сходство, а другие, напротив, утверждали, что брат и сестра совершенно разные.

«Главное, чтобы душой были похожи, а внешность второстепенна», — отметили комментаторы.