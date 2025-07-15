Певица Алсу до развода с Яном Абрамовым продала особняк на Рублевке за сотни миллионов. Об этом сообщает StarHit.

Будучи в браке, артистка приобрела четырехэтажный дом в элитном поселке. Особняк выполнен в викторианском стиле: его украшают колонны, хрустальные люстры, мрамор, мозаики. Внутри расположены несколько спален и гостиных, комната для занятий музыкой, спортзал и бассейн с панорамными окнами.

В распоряжение источника попали документы, согласно которым за 3 месяца до начала бракоразводного процесса Алсу избавилась от недвижимости. Кадастровая стоимость объекта при последней оценке составляла почти 300 миллионов рублей, но сейчас она превышает миллиард.

Как выяснилось, при продаже особняка Алсу столкнулась с трудностями и обратилась в суд. Дело в том, что покупатель ее обманул и в какой-то момент перестал перечислять средства за недвижимость. Часть денег была передана наличными сразу, а оставшиеся он обязался выплачивать до 25 числа последнего месяца каждого квартала.

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