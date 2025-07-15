«Ухажер точно есть»: что известно о личной жизни певицы Алсу после развода с Яном Абрамовым

После завершения бракоразводного процесса с бизнесменом Яном Абрамовым певица Алсу будто ушла в тень. Она стала реже появляться на публике, хотя еще в прошлом году не пропускала ни одного светского мероприятия. В беседе с порталом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов заверил, что в жизни артистки сейчас все хорошо. Более того, в звездных кругах активно обсуждают ее новые отношения.

Слухи о том, что Алсу нашла бойфренда после развода, появились давно. Адвокат Александр Добровинский делился, что певица уже счастлива с новым мужчиной, хотя сама знаменитость эту информацию опровергала. Теперь же, когда певица стала меньше появляться на публике, о ее личной жизни заговорили с новой силой. По словам Дворцова, в кулуарах считают, что вокалистка закрутила роман.

«Личную жизнь Алсу в звездных кругах, конечно, обсуждают. Она очень хорошая девушка, прекрасная артистка, добрый человек. Поэтому очень многим звездным коллегам и друзьям небезразлично, что происходит в ее жизни, они интересуются. Думаю, у нее уже есть новый возлюбленный, но она его пока не показывает. Уверен, что ухажер точно есть», — заявил продюсер.

При этом с Абрамовым, как считает Дворцов, Алсу не разорвала все связи. По его мнению, они могут продолжать общаться из-за дел, связанных с разводом, и детей. Но к карьере певицы бизнесмен больше не прикладывает руку. Продюсер отметил, что артистка справляется сейчас без его помощи, и это ей хорошо удается.

«Точка в разводе давно поставлена. Не могу сказать, общаются они или нет, но скорее всего все-таки да. Возможно, по каким-то бракоразводным судебным процессам. Знаете, изначально все думали, что Абрамов уничтожит Алсу как артистку. Но нет. Она все-таки непростая девушка, и у нее достаточно влиятельные родители, не бедные. Поэтому и без спонсорства Абрамова у нее все великолепно», — поделился Сергей Дворцов.

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