«Похоже на фантастический фильм»: Мэрил Стрип отметила юбилей на даче Михалкова в РФ

Ксения Собчак вспомнила, как Мэрил Стрип отпраздновала юбилей на даче Никиты Михалкова в РФ. Журналистка рассказала о визите зарубежной актрисы в Россию в Telegram-канале.

В личном блоге Ксения опубликовала архивные кадры, на которых запечатлены Мэрил Стрип и Никита Михалков. По словам журналистки, в 2004 году знаменитость прилетела в Москву на кинофестиваль, а затем устроила вечеринку в честь своего юбилея на даче Михалкова.

«Сейчас это, конечно, действительно похоже на какой-то фантастический фильм, но в Москве 2004 года было возможно все… И даже Мэрил Стрип, которая не просто приехала в столицу, а еще и отпраздновала у нас свой день рождения», — рассказала Ксения.

По словам Собчак, Михалков подарил актрисе на 55-летие серьги с бриллиантами, а праздничный торт был в виде кинокамеры.

Сам режиссер пока не подтверждал слова Ксении.

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