Ксения Собчак призналась, что всегда была влюблена в Ивана Урганта

Журналистка Ксения Собчак внезапно назвала шоумена Ивана Урганта своей неразделенной любовью.

«Дарю вам сенсацию. Иван Ургант», - сказала Собчак, отвечая на вопрос о мужчине, с которым у нее ничего не получилось.

Ксения призналась, что симпатизировала телеведущему еще тогда, когда он не был женат.

«Я была всегда в него влюблена. Считаю, что он умный, самый интересный, симпатичный и с великолепным чувством юмора. Всегда мне нравился, еще до жены Наташи. Моя тайная любовь. Но, нет», - разоткровенничалась Ксения с Telegram-каналом Rocket Mag.

Напомним, Иван Ургант женился на однокласснице Наталье Кикнадзе в 2007 году. Ксения Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым – это ее второй брак. Первым мужем журналистки был актер Максим Виторган.

Ранее Собчак заявила, что возвращение актера Данилы Козловского на российскую сцену несправедливо по отношению к Ивану Урганту, который уже несколько лет не может пробиться обратно на экраны. Ксения предположила, что у шоумена оказались более слабые покровители, поэтому Козловского «разбанили», а Урганта нет.