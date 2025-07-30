Ксения Бородина познакомила нового мужа Николая Сердюкова с отчимом-итальянцем

Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков прилетели в Италию. Экс-звезда «Дома 2» решила совместить отдых со встречей с отчимом и заодно познакомила его с новым супругом.

Дженни – один из бывших мужей матери Бородиной, с котором у телеведущей сложились очень теплые отношения. Именно с ним Ксения проводила все детство, поэтому он ей практически заменил отца. Даже после развода мамы с итальянцем звезда соцсетей все равно продолжила поддерживать с ним общение.

Предположительно, Дженни был приглашен и на свадьбу Бородиной, но не смог вырваться с работы. Он является одним из лучших архитекторов на Капри. Поэтому Ксения приехала к нему в Италию уже после церемонии и привезла с собой нового мужа. Во время встречи телеведущая свободно общалась с отчимом и помогала участвовать в разговоре Николаю.

Как Дженни отнесся к избраннику падчерицы, неизвестно. Но поклонники предположили, что мужчина остался не в восторге, так как у Сердюкова за плечами ничего нет. Отметим, что в Сети блогера называют альфонсом, но его такие высказывая обижают. Ксения тоже постоянно защищает супруга от хейтеров.

Ранее Ксения Бородина отказалась брать фамилию нового мужа.