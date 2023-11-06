Похожая на певицу Кристину Орбакайте россиянка вызвала переполох в Уфе. Об этом стало известно из эфира шоу «Звезды сошлись».

Впервые Райма Гафарова услышала о своем сходстве с артисткой, когда ей было 19 лет. Тогда женщина жила в деревне, и приезжий парень из Москвы перепутал ее с Орбакайте. После этого она переехала в город, в котором теперь не может насладиться спокойной жизнью: «Там проходу не было: автографы просят, сигналят, бибикают».

Как выяснилось, не только окружающие путают Райму с Кристиной. Родственники женщины нередко ей звонят и говорят, что смотрят ее выступление по ТВ.

Дмитрий Дибров, находящийся в студии передачи, также отметил сходство Гафаровой и Орбакайте. По мнению телеведущего, Райма «похожа одновременно на всех звезд шоу-бизнеса».

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Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что продюсер из Южно-Сахалинска подал в суд на певицу Кристину Орбакайте.