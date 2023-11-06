Двойник Якубовича хочет сделать тест ДНК для установления родства с Леонидом

Двойник Леонида Якубовича хочет сделать тест ДНК для установления родства с ним. Об этом Сергей Подоляк сообщил в эфире шоу «Звезды сошлись».

По словам Сергея, окружающие путают его с ведущим передачи «Поле чудес» более 20 лет. Знакомые мужчины советуют ему сдать тест ДНК, чтобы установить родство с Якубовичем. Публика убеждена: если Подоляк окажется родственником знаменитости, то у него «будет блат в Москве».

Как выяснилось, дочка Сергея неоднократно пыталась связаться с Леонидом. Однако ее попытки не увенчались успехом. Подоляк объясняет это плотным графиком Якубовича, совмещающего деятельность на ТВ и театр.

«Дочка писала ему, что хотела бы увидеться, встретиться. Но ничего не получилось», — высказался двойник Леонида в эфире передачи.

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