Забрала аванс и сбежала из страны: на Кристину Орбакайте подали в суд

Сахалинский продюсер подал в суд на Кристину Орбакайте из-за отмененного концерта. С дочки Аллы Пугачевой требуют 321 тысячу рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

От певицы хотят добиться возвращения аванса за несостоявшийся концерт в Южно-Сахалинске. Орбакайте должна была выступить там еще 17 ноября 2022 года за 898 тысяч рублей. Организатор мероприятия арендовал «Чехов-зал», внес аванс знаменитости и открыл продажу билетов, однако в начале ноября появилась информация об отмене концерта.

В то время в Сети ходили слухи, что Кристина Орбакайте уехала за границу, из-за чего поклонники стали массово сдавать билеты на выступление. Тогда организатор обвинил певицу в срыве мероприятия и попросил ее вернуть аванс, на что получил отказ. После этого предприниматель посчитал, что нужно решать вопрос по закону.

Арбитражный суд Москвы отказал бизнесмену в возврате аванса, поскольку представители Орбакайте утверждали, что концерт был отменен по желанию самого организатора. Сахалинский продюсер подал апелляцию, но снова потерпел неудачу. Однако он не сдается и теперь надеется на пересмотр дела в Кассационном суде.

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