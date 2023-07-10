Похоронившая мужа певица Диана Гурцкая впервые появилась на публике после трагедии в семье

Не так давно в семье Дианы Гурцкой произошла трагедия: не стало ее мужа Петра Кучеренко. Политик возвращался из командировки в Москву, однако во время перелета ему стало плохо. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Петра не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. До гибели супруга Диана и ее сын принимали участие в проекте «Две звезды. Отцы и дети», однако после трагичных событий они отказались от выступлений. Спустя время Гурцкая все-таки появилась на публике и сделала заявление.

В эфире федерального канала знаменитость сообщила: они с сыном не смогли продолжить участие в шоу, однако даже после своего ухода артисты чувствовали поддержку зрителей.

«Для нас с сыном приятно и важно, что наше выступление оценили телезрители. Мы благодарим за то, что в такой тяжелый момент для нашей семьи, вы поддержали нас», — цитирует StarHit слова Дианы.

Ранее брат Дианы Гурцкой отреагировал на сообщения об отъезде певицы в Абхазию после смерти мужа. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что певице запретили приходить на могилу супруга Петра Кучеренко.