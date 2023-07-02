Диане Гурцкой запретили приходить на могилу мужа: что случилось

Пётр Кучеренко в конце весны 2023 года скончался в самолете. Овдавевшая супруга никак не может прийти в себя и постоянно навещает могилу мужа.

Брат певицы Роберт рассказал, что слухи об отъезде Гурцкой в Абхазию являются неправдой. Там у них нет родственников, а Гурцкая находит утешение рядом с могилой Кучеренко.

По его словам, Диана настолько часто посещает могилу супруга, что Роберту пришлось даже ограничить ей вход. Он запретил певице приходить на кладбище в понедельник из-за религиозных причин.

«Я сказал: «Не даю право это сделать». Но все остальное время в течение 40 дней она была на кладбище», — рассказал брат Гурцкой.

Ранее мы писали, что Диана Гурцкая перенесла вторую большую трагедию в жизни.