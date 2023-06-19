«Сумасшедшая»: известно, что стало с певицей Дианой Гурцкой после внезапной смерти мужа

Совсем недавно в семье Дианы Гурцкой произошла трагедия. Ее супруг Петр Кучеренко возвращался из командировки в Москву, однако во время перелета ему стало плохо. Несмотря на усилия врачей и пилотов, спасти жизнь Кучеренко не удалось. По данным СМИ, после внезапной смерти возлюбленного певица находится в тяжелом состоянии: она не встает с постели и отказывается общаться с близкими. Поговаривали, родственники решили отвлечь Диану от траурной обстановки и перевезли ее в Абхазию. В новом интервью для Пятого канала брат Гурцкой отреагировал на подобные сообщения.

В первую очередь, мужчина опроверг эти слухи и назвал их глупостью. По словам родственника артистки, Гурцкой нечего делать в Абхазии.

«Глупость. Она что, сумасшедшая? Что она в Абхазии будет делать?» — возмутился брат Дианы.

К слову, сама певица по-прежнему отказывается от общения с прессой.

Ранее мы писали о том, что 44-летняя Гурцкая провела обряд на похоронах мужа Петра Кучеренко. Подробности смотрите в этой статье.

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