Показала себя настоящую: Ольга Бузова объяснила свои танцы на столе с флагом России

Ольга Бузова уехала в Турцию, чтобы отдохнуть от тяжелых рабочих будней. Она выложила в соцсети видео, на котором в разгар вечеринки танцует на столе с флагом России. Свой поступок телеведущая объяснила в свежем интервью для портала «А теперь внимание!».

Поклонники предположили, что звезда переборщила с алкоголем, и принялись писать под свежим постом негативные комментарии.

«Я для них простая девчонка, которая может поправиться и похудеть, наговорить спьяну какой-то ерунды, станцевать на столе с российским флагом, показывая всем, что я «Made in Russia». Я такая же, как и вы, со своими страхами, проблемами», – утверждает Ольга.

По ее словам, многие люди придумывают себе какие-то роли и играют их, а она хочет всегда оставаться собой.

Недавно стал известен райдер Ольги Бузовой. У звезды нет высоких требований к организаторам мероприятий. Как говорит продюсер Лика Бланк, в райдере певицы «колбаса да вода».

Ранее мы писали, что перенесший ампутацию Роман Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг».