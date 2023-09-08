«Колбаса да вода»: продюсер шоу «Звезды в Африке» рассказала о странном райдере Охлобыстина и Бузовой

Продюсера Лика Бланк, которая приложила руку к созданию шоу «Звезды в Африке» и многим другим проектам, рассказала журналистам об изнанке съемочного процесса и о требованиях звезд, передает StarHit.

Девушке приходилось работать с актером Иваном Охлобыстиным. По ее словам, у артиста максимально скромный райдер. Кроме того, со звездой российских фильмом просто приятно работать. Бланк привела в пример съемки телепроекта «Золото Геленджика». Работа над шоу проходила в разгар пандемии коронавируса. Каждый день в процессе были задействованы по 82 участника. Поэтому из-за тяжелых условий после первой смены произошел бунт ведущих — они отказались выходить на следующий день на площадку рано утром. При этом Охлобыстин сохранил спокойствие духа и не поддался уговорам коллег. Он изъявил желание работать и посетовал на то, что его коллеги еще слишком зеленые.

Также в беседе с журналистами Бланк рассказала о работе с телеведущей Ольгой Бузовой. По словам продюсера, она готовилась к тому, что звезда заявит космические требования. Однако оказалось, что более простого райдера нет ни у кого из российских артистов.

«Там колбаса да вода — я удивилась. Это то, что отличает состоявшихся артистов от тех, кто не ощущает себя таковыми, либо и правда не состоялся», — поделилась Лика.

Это, по словам Бланк, и отличает уже состоявшихся звезд от восходящих. В качестве примера продюсер привела еще одного артиста класса «А» — немецкого актера Геца Отто. У него вообще нет райдера, отметила Лика. Знаменитости достаточно лишь какое-то питание, вода и кофе. И это так выделяет его на фоне современных коллег, которые требуют спецменю из дорогих ресторанов, заключила продюсер.

Ранее стало известно, что певец Михаил Шуфутинский включил в свой райдер. Помимо гонорара, он просит также бутылку виски Maсallan 12-летней выдержки и туалетные принадлежности.