Без работы не остался: перенесший ампутацию Костомаров осваивает новую профессию

46-летний фигурист Роман Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг». Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

В январе 2023 года стало известно о госпитализации Олимпийского чемпиона с пневмонией. За время, проведенное в больнице, спортсмен перенос ампутацию конечностей и множество других недугов. Известно, что Роман находился в медицинском учреждении 175 дней. После выписки он избегал общения с прессой и никому не рассказывал о причинах пережитой трагедии. По информации источника, спустя время Костомаров решил поделиться откровением с россиянами.

Фигурист снимется в сериале «Киборг», в котором он расскажет о жизни после болезни и периоде восстановления.

Отметим, что ни Роман, ни его официальные представители никак не комментировали сообщения СМИ.

Ранее мы писали о том, что коллега Романа Костомарова допустил его возвращение в шоу в роли фигуриста. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 76-летняя актриса Татьяна Васильева ушла от Иосифа Райхельгауза в «Ленком».