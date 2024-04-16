Показала округлые формы: правда ли, что Ксения Собчак вновь беременна

В Сети уже несколько месяцев ходят слухи о беременности Ксении Собчак. Накануне 42-летняя журналистка не выдержала и записала видео-опровержение в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Собчак решила снять ролик в шутливой форме. В видео она в зеленом халате подходит к холодильнику, чтобы взять еду. Далее в ее голове возникают мысли с новостями про ее возможную беременность. Журналистка понимает, что их спровоцировал лишний вес, поэтому просто решает выпить воду.

В феврале 2013 года журналистка вышла замуж за актера Максима Виторгана. В 2016 году у них родился сын Платон. Причиной их расставания стали отношения светской львицы с режиссером Константином Богомоловым. В ноябре 2019 года они вступили в брак.

Напомним, в 2023 году звезда пришла в гости в вечернее шоу к Динаре Сатжан. Во время интервью у Собчак поинтересовались, правда ли то, что она в положении. Однако знаменитость ответила, что это лишь слухи.

Ранее журналистка выпустила фильм с фанатами Аллы Пугачевой в честь 75-летия певицы. Она открыто призналась в любви артистке и позвала сниматься не только поклонников, но и звезд шоу-бизнеса, в том числе певиц Манижу, Лолиту, тренера Татьяну Тарасову и других.