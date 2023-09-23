Ксения Собчак заговорила о второй беременности

Ксения Собчак прокомментировала новости о второй беременности, об этом пишет StarHit.

Уже несколько месяцев в Сети обсуждают вероятную беременность телеведущей. На некоторых кадрах живот Ксении Собчак выглядит слишком округлившимся. До настоящего момента журналистка хранила молчание и никак не комментировала слухи о беременности.

На днях Собчак пришла в гости в вечернее шоу к Динаре Сатжан. Во время интервью у Собчак поинтересовались, правда ли то, что она в положении. Однако знаменитость ответила, что это лишь слухи.

«Нет, я не беременная, это последствия лета. Я просто летом хорошо ела спагетти», — объяснила округлившийся живот Собчак.

Сатжан призналась, что до последнего верила в то, что Собчак беременна. Перед интервью она даже узнала у членов команды телеведущей о том, на каком сроке она находится.

«Я спрашивала у ее представителя, какой срок? Он отвечал: „В смысле срок?“. Я разъяснила: „Какой у Ксении месяц беременности?“» — рассказала журналистка.

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