«Очень вас люблю»: Собчак выпустила фильм к 75-летию Пугачевой

Журналистка Ксения Собчак выпустила фильм с фанатами Аллы Пугачевой в честь 75-летия певицы. Она открыто призналась в любви артистке и позвала сниматься не только поклонников, но и звезд шоу-бизнеса, в том числе певиц Манижу, Лолиту, тренера Татьяну Тарасову и других. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

15 апреля исполнительница празднует 75-летие. Недавно в СМИ ходили слухи, что Ксения Собчак планирует выпустить фильм о Примадонне. Но она не раскрывала подробностей. Как оказалось, видео действительно вышло, но это было не интервью с артисткой, а разговор с ее фанатами.

«Среди героев фильма — Лолита, она расскажет о вашем с ней путешествии в Швейцарию, которое перевернуло ее жизнь, Манижа — вы помогли ей пережить травлю и отмену концертов, Татьяна Анатольевна Тарасова — она хранит в сердце ваши советы, а в шкафу — подаренную вами шубу», – написала Ксения.

Собчак отметила, что некоторые коллеги по сцене еще вчера боготворили Пугачеву, а сегодня не решаются поздравить ее публично. Но она не взялась никого осуждать. При этом она обратила внимание на поклонников из разных уголков России, которые открыто поддерживают именинницу.

Она также пояснила, что за последние два года артистке через многое пришлось пройти, но в ее жизни такое уже было.

«И клеветники, и завистники, и советские чиновники, которые вырезали вас из телеэфиров и запрещали ваши выступления. Время однажды уже расставило все по своим местам, я уверена, расставит и сейчас», – написала Ксения.

В конце Собчак поздравила исполнительницу с днем рождения.

«Очень вас люблю», – добавила она.

Ранее мы писали о том, что певица Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с 75-летием в соцсетях. Она опубликовала видео с архивными нарезками под песню «Алла будет петь».