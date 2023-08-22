Показала много лишнего: дочка Успенской зажгла на концерте матери

Татьяна Плаксина показала подписчикам, как поддерживает звездную маму на выступлениях. Она часто пританцовывает под композиции Успенской прямо со стула.

Дочь знаменитой певицы Любови Успенской пошла по стопам матери и начала строить свою музыкальную карьеру. Недавно девушка отправилась вместе с исполнительницей хита «К единственному, нежному» на гастроли в Крым, о чем сообщила в социальных сетях.

Начинающая артистка выложила видео с последнего концерта. Для мероприятия она выбрала довольно откровенный наряд, подчеркивающий ее стройную фигуру. Известно, что Татьяна Плаксина не раз ложилась под нож пластического хирурга: например, последняя операция понадобилась девушке из-за травмы челюсти, которую она получила во время путешествия по Латинской Америке.

Кроме того, дочка Успенской увеличила грудь и теперь может позволить себе почаще выбирать наряды с глубоким вырезом. На последнем видео Плаксина оделась в одно из таких открытых платьев. Девушка решила поддержать маму на сцене: она активно пританцовывала на стуле и из-за мини-юбки случайно показала поклонникам часть своего нижнего белья.

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