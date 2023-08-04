Показала лишнее: Юлию Барановскую предупредили о проблемах с законом

Адвокат Евгения Корчаго заявила, что у телеведущей Юлии Барановской могут возникнуть проблемы с законом из-за рекламы производителя алкогольных напитков. Об этом она сообщила в беседе с BLITZ+.

По словам Корчаго, зарабатывать таким образом в стране запрещено. Барановскую могут заставить заплатить штраф до 20 тысяч рублей как индивидуального предпринимателя. А потом потребуют удалить информацию, нарушающую законодательство.

«Если выяснится, что Барановская получила за это деньги, то могут быть проблемы», – подчеркнула специалист.

Адвокат добавила, что с 2012 года в России практически полностью запрещено рекламировать алкоголь в СМИ и Интернете. За подобные нарушения могут привлечь к административной ответственности.

Ранее Юлия Барановская сделала заявление о девочке, подавшей знак о помощи во время шоу. В конце июня разгорелся большой скандал вокруг популярного шоу «Мужское/Женское». Во время репортажа маленькая девочка, рассказывающая о хорошей жизни с мамой и сестрой, подала сигнал о помощи пальцами.

Также мы писали о том, что 17-летний сын Юлии Барановской получает полмиллиона рублей за ведение светских вечеринок. Телеведущая никогда не скрывала, что с раннего детства приучает детей к самостоятельности и взрослой жизни. Старшему сыну знаменитости еще нет восемнадцати лет, однако он уже имеет концертного директора и строит большие планы на будущее.