17-летний сын Юлии Барановской получает полмиллиона рублей за ведение светских вечеринок

Телеведущая Юлия Барановская никогда не скрывала, что с раннего детства приучает детей к самостоятельности и взрослой жизни. Старшему сыну знаменитости еще нет восемнадцати лет, однако он уже имеет концертного директора и строит большие планы на будущее. Как сообщает издание kp.ru, в свои юные годы школьник обладает внушительным заработком.

По информации источника, молодой человек вместе со звездой мамой работает ведущим мероприятий. Только за один вечер Юлия и ее наследник могут получить миллион рублей, при этом гонорар честно делится пополам.

К слову, Барановской часто говорят о том, что сын ведет вечеринки лучше, чем она. Вот почему юношу приглашают на мероприятия и без родительницы. 17-летний школьник уже имеет опыт ведения концертов, в том числе и в Кремлевском дворце.

Ранее мы писали о том, что 43-летняя Юлия Барановская кардинально сменила имидж, став платиновой блондинкой. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 15-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой решилась на пластическую операцию. Что именно хочет исправить в себе наследница знаменитости — узнаете здесь.