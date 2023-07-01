«Обсуждать жест не стали»: Барановская сделала заявление о девочке, подавшей знак о помощи во время шоу

В конце июня разгорелся большой скандал вокруг популярного шоу «Мужское/Женское». Во время репортажа маленькая девочка, рассказывающая о хорошей жизни с мамой и сестрой, подала сигнал о помощи пальцами. В студии проекта на этом не стали акцентировать внимание, и ведущая Юлия Барановская решила объяснить, почему в эфире проигнорировали мольбы ребенка.

Экс-возлюбленная футболиста Андрея Аршавина призналась, что на самом деле знак никто не пропустил. Просто они не стали о нем говорить в целях защиты школьницы. «Никто из наших редакторов не пропустил. Обсуждать в студии этот жест мы не стали исключительно в интересах ребенка», - цитирует слова Юлии издание kp.ru.

По словам Барановской, сразу же после того, как программа вышла в эфир, они обратились в правоохранительные органы и попросили проверить семью, имеет ли место там домашнее насилие или же нет.

Напомним, что после разгоревшегося скандала стало известно, что мама с дочерями состоят на учете в органах опеки. Женщина воспитывала детей одна, так как развелась со своим супругом. Одно время у нее был сожитель, но затем он был объявлен в розыск за избиение родителей избранницы.

Ранее стало известно, что россиянку, чья дочь подала сигнал о помощи, уже обвиняли в насилии.