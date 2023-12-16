Показала комнату для пыток: певица Валерия назвала себя мазохисткой

55-летняя певица Валерия удивила Стаса Пьеху своим необычным увлечением. Артистка выложила свежий пост в соцсетях.

Дома супруга Иосифа Пригожина регулярно выполняет физические упражнения, что позволяет ей сохранять стройную фигуру. Силовым тренировкам исполнительница предпочитает йогу.

В своем микроблоге Валерия предстала в черном топе и легинсах. Артистка показала подписчикам необычную асану с использованием спортивных резинок. Так, она широко расставила ноги и потянулась левой рукой к правой стопе.

Поклонники заметили на заднем фоне прочие атрибуты для домашних тренировок.

«В предновогодней гонке наконец-то выкроила время для йоги. Вот оно, счастье!» – отмечает Валерия.

Стас Пьеха не прошел мимо свежего поста коллеги по цеху и оставил ей комментарий: «ПытоШная». В ответ на это певица в шутку назвала себя «мазохисткой».

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