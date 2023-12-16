Угрожала убить и просила денег на эвтаназию: кошкам, забранным у экс-жены Михаила Ефремова, ищут новый дом

Актриса Ксения Качалина, бывшая супруга актера Михаила Ефремова, держала питомцев в ужасных условиях, поэтому не так давно к ней нагрянули волонтеры, которые и забрали четвероногих к себе. Они назвали выживших кошек Марлен и Одри. Теперь для них ищут новый дом, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Волонтеры, когда пришли в жилище Качалиной, ужаснулись увиденному — в квартире был ужасный бардак, среди которого бедные животные регулярно плодились. Из-за этого, а также из-за чрезмерных аппетитов питомцев, голодающая актриса грозилась их убить и просила денег на эвтаназию. Однако Ефремов, который сейчас отбывает наказание в колонии, средств на это не выделил. В итоге зоозащитники приняли решение забрать двух кошек.

В клинике четвероногих обследовали и сделали вывод, что они здоровы. Сейчас питомцы сидят в боксах клиники, найти новых хозяев пока не удается.

Ранее журналисты выяснили, что стало с бывшей женой Михаила Ефремова, которая запустила себя и превратила квартиру в свалку. Женщина вышла на связь спустя долгое время.