Показ шоу Александра Гудкова запланирован не в четырех, а 52-х городах России

Показ шоу юмориста Александра Гудкова запланирован не в четырех городах России, как сообщалось ранее, а в 52-х. Подробности узнал «Абзац».

Источнику стало известно, что премьеру «Подземелий Чикен Карри» организовали не только в Череповце и Мытищах, но и Ростове-на-Дону, Ижевске, Владивостоке, Сургуте, Мурманске, Волгограде и других населенных пунктах. Напомним, что после жалоб общественников на Александра его шоу отметили в четырех кинотеатрах. Пока неизвестно, состоится ли показ в оставшихся городах.

К слову, к бойкоту Александра Гудкова призывала актриса Яна Поплавская. Она назвала комика «заукраинским» и отметила, что он «спонсирует ВСУ». После ее заявлений глава ФПБК Виталий Бородин решил организовать проверку деятельности юмориста. В беседе с порталом «Страсти» он рассказал, что она займет около полугода.

Карьера Александра Гудкова начала рушиться после того, как он выпустил пародию на песню SHAMAN «Я русский». Его версия «Я узкий» возмутила общественность, и от него потребовали публичных извинений. Также юморист делал политические высказывания и уезжал из России. Однако все-таки окончательно не эмигрировал и продолжил зарабатывать в стране.

Ранее портал «Страсти» рассказал, что происходит сейчас в жизни Александра Гудкова.