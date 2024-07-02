Некогда популярный комик Александр Гудков переживает не лучшие времена — после того, как он выразил свою политическую позицию и спел пародию на песню Шамана, карьера юмориста на российском телевидении пошла под откос.

«Страсти» разобрались, чем сейчас занимается Александр Гудков и сможет ли он вскоре вернуться на ТВ.

Творческий путь Александра Гудкова

Александр Гудков родился 24 февраля 1983 года в Ступино в семье, далекой от творчества. В школьные годы Гудков играл в КВН за команду выпускного класса. Во время одного из выступлений его заметили и пригласили в городскую сборную. Несмотря на это, после выпускного он поступил в технологический университет, выбрав специальность материаловеда.

Будучи студентом, Александр продолжал играть в КВН. Он выступал за «Ступино» и «Стихийное бедствие», а в 2006 году вместе с другими юмористами создал команду «Федор Двинятин». Через два года коллектив попал в Высшую лигу, заняв в полуфинале третье место. В 2010 году команда прекратила свое существование.

Также Гудков развивал себя как самостоятельный артист. В 2008 году он принял участие в съемках шоу Made in Woman, которое впоследствии переименовали в Comedy Woman. Его коллегами были Екатерина Варнава, Наталия Медведева, Екатерина Скулкина, Марина Федункив. Александр стал постоянным участником передачи. Comedy Woman показывали на ТВ на протяжении 12 лет, и за это время юморист успел сняться в 170 выпусках.

В 2012 году Гудков начал сниматься в «Вечернем Урганте» в качестве соведущего Ивана Урганта. Также во втором сезоне Александр стал «голосом» заставки передачи. После этого юморист переключился на закадровую работу, продолжая участвовать в шоу до февраля 2022 года.

В 2014 году Гудков вел «Вот такое утро» на ТНТ.

В 2018 году Гудков и Ургант получили приз в номинации «Продюсер года» на премии «GQ человек года». Александр и Иван написали сценарий клипов для Филиппа Киркорова и его песен «Цвет настроения синий» и «Ибица». Ролики стали трендом в Сети и тепло были приняты публикой. Также юморист участвовал в создании клипов для Димы Билана на хит «Пьяная любовь» и для группы «Хлеб» на трек «Плачу на техно».

В 2020 году Александр запустил на «Пятнице!» собственное шоу «Бой с Герлс». Его соведущей стала Екатерина Варнава.

В 2021 году ТНТ объявил о старте шоу «Ты — топ-модель», ведущими которого стали Анастасия Решетова, Гоша Карцев и Гудков.

В начале 2022 года Александр осудил политическую обстановку. А 24 февраля, в день начала СВО, он написал пост, в котором было сказано: «Мне стыдно, что я родился в такой день». Через несколько месяцев Гудков угодил в скандал, сняв клип-пародию на песню SHAMANа «Я русский». Артисты, общественники и пользователи Сети осудили публикацию Гудкова.

После скандала Александр улетел в Турцию, лишившись контрактов в России.