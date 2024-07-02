Отъезд в Турцию, скандальная пародия и новая работа: что происходит с жизнью Александра Гудкова
© Starface.ru
Некогда популярный комик Александр Гудков переживает не лучшие времена — после того, как он выразил свою политическую позицию и спел пародию на песню Шамана, карьера юмориста на российском телевидении пошла под откос.
«Страсти» разобрались, чем сейчас занимается Александр Гудков и сможет ли он вскоре вернуться на ТВ.
Творческий путь Александра Гудкова
Александр Гудков родился 24 февраля 1983 года в Ступино в семье, далекой от творчества. В школьные годы Гудков играл в КВН за команду выпускного класса. Во время одного из выступлений его заметили и пригласили в городскую сборную. Несмотря на это, после выпускного он поступил в технологический университет, выбрав специальность материаловеда.
Будучи студентом, Александр продолжал играть в КВН. Он выступал за «Ступино» и «Стихийное бедствие», а в 2006 году вместе с другими юмористами создал команду «Федор Двинятин». Через два года коллектив попал в Высшую лигу, заняв в полуфинале третье место. В 2010 году команда прекратила свое существование.
Также Гудков развивал себя как самостоятельный артист. В 2008 году он принял участие в съемках шоу Made in Woman, которое впоследствии переименовали в Comedy Woman. Его коллегами были Екатерина Варнава, Наталия Медведева, Екатерина Скулкина, Марина Федункив. Александр стал постоянным участником передачи. Comedy Woman показывали на ТВ на протяжении 12 лет, и за это время юморист успел сняться в 170 выпусках.
В 2012 году Гудков начал сниматься в «Вечернем Урганте» в качестве соведущего Ивана Урганта. Также во втором сезоне Александр стал «голосом» заставки передачи. После этого юморист переключился на закадровую работу, продолжая участвовать в шоу до февраля 2022 года.
В 2014 году Гудков вел «Вот такое утро» на ТНТ.
В 2018 году Гудков и Ургант получили приз в номинации «Продюсер года» на премии «GQ человек года». Александр и Иван написали сценарий клипов для Филиппа Киркорова и его песен «Цвет настроения синий» и «Ибица». Ролики стали трендом в Сети и тепло были приняты публикой. Также юморист участвовал в создании клипов для Димы Билана на хит «Пьяная любовь» и для группы «Хлеб» на трек «Плачу на техно».
В 2020 году Александр запустил на «Пятнице!» собственное шоу «Бой с Герлс». Его соведущей стала Екатерина Варнава.
В 2021 году ТНТ объявил о старте шоу «Ты — топ-модель», ведущими которого стали Анастасия Решетова, Гоша Карцев и Гудков.
В начале 2022 года Александр осудил политическую обстановку. А 24 февраля, в день начала СВО, он написал пост, в котором было сказано: «Мне стыдно, что я родился в такой день». Через несколько месяцев Гудков угодил в скандал, сняв клип-пародию на песню SHAMANа «Я русский». Артисты, общественники и пользователи Сети осудили публикацию Гудкова.
После скандала Александр улетел в Турцию, лишившись контрактов в России.
Как пародия на SHAMANа повлекла волну «отмен» Александра Гудкова
Сразу же после выхода клипа «Я узкий», со стороны общественников прозвучали призывы проверить Гудкова — так, депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал от телеведущего публичных извинений.
А председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой возбудить уголовное дело против комика. Общественники просили привлечь Гудкова из-за «попытки унижения чести и достоинства по национальному признаку в адрес русских патриотов».
Интересно, что сам SHAMAN похвалил Гудкова за песню.
«Для меня это счастье — что люди делают свои версии на мое творчество. Это говорит только об одном: песня „Я русский“ набирает обороты», — рассказывал он.
Когда казалось, что скандал вокруг пародии Гудкова утих, он решил вернуться в медиапространство — в мае 2023 в одном из московских кинотеатров должна была состояться премьера шоу «Подземелья Чикен Карри», автором которого является Гудков. Однако показ отменили по неизвестным причинам.
Уже в январе 2024 года Telegram-канал Mash заявлял, что Гудков отказался от публичных выступлений в России как минимум до конца лета. Как уточнял инсайдер, комик даже отказался от острых политических шуток, но это не повлияло на спрос на его шоу, который в последнее время упал.
Личная жизнь Александра Гудкова
Александр Гудков скрывает личную жизнь от внимания публики. В 2021 году во время интервью журналист из Blueprint обратил внимание на обручальное кольцо Гудкова. Юморист не стал отрицать, что сыграл тайную свадьбу. При этом он отказался называть личность избранницы.
«Мне всегда казалось, что нужно добиться отношений, а быть незанятым как-то странно. Для меня быть без кого-то — это пустая трата времени. Ну правда, эта тема — супер. А день свадьбы — вообще один из лучших моих дней. И вообще я теперь подуспокоился. Понял все», — сообщил Александр изданию Blueprint.
В Сети предположили, что женой Гудкова стала продюсер Александра Гагаринская. Александр не опровергал подобные заявления, но и не подтверждал их.
Где сейчас Александр Гудков и чем он занимается
Несмотря на то, что у Гудкова нет концертов, а последние частные выступления состоялись еще в 2023 году, артист продолжает ходить по различным шоу на YouTube. Так, он появлялся в программе Екатерины Варнавы «Секретик», где пошутил о своей популярности.
«Я Александр Гудков, мне 40 лет, я очень был востребован. С удовольствием снимаюсь на канале Кати Варнавы, потому что это супер платформа, которая дает мне эфир!» — посмеялся он.
Вместе с этим, Гудков продолжает выпускать на YouTube-канале «Чикен Карри», который он создал совместно с знакомыми КВНщиками, шоу «Подземелья Чикен Карри». Выпуски набирают миллионы просмотров, в них интегрирована реклама банков, онлайн-школ и мобильных приложений.
Несколько дней назад Александр Гудков стал лицом фестиваля медицинского юмора «Смехосоматика». Предполагается, что комик будет учить врачей стендапу совместно с Екатериной Варнавой. Стоимость участия в фестивале — 45 тысяч рублей.
Сообщалось, что проект также зарабатывает на рекламе — потенциальные партнеры проекта должны заплатить от 250 тысяч рублей до миллиона, чтобы попасть в список спонсоров. Часть из этих денег пойдет в карман Гудкова и Варнавы.
Что происходит с карьерой Александра Гудкова: мнение продюсера
По мнению продюсера Сергея Дворцова, Гудков столкнулся с отменой на ТВ после скандального ролика. Сергей считает, что Александр настроил россиян против себя, поэтому его возвращение на экраны уже невозможно.
«В том ролике он начал вытворять русофобские штучки, это и стало причиной для его исчезновения. Я уверен, что его возвращение на ТВ не состоится, потому что такие поступки не прощаются. Он не признан иноагентом, поэтому может исправить ситуацию путем публичного извинения и поездкой на СВО. Он носит несколько масок, и одна из них уже слетела. Гудков готов за деньги Родину продать, к большому сожалению. Мне искренне его жаль, он продажный», — высказался продюсер.
Дворцов добавил, что до скандала Гудков был востребован только у молодежи. За один концерт юморист мог получить 1,5 млн рублей.
«До скандала он мог получать полтора миллиона за концерт. Он был востребован только среди молодежи. Его аудитория — люди 16−30 лет», — резюмировал Сергей.
Вернется ли Гудков на Первый канал: объяснил продюсер Рудченко
Долгое время ходят слухи о возвращении на Первый канал шоу «Вечерний Ургант». Как рассказал «Страстям» продюсер Павел Рудченко, даже если программа вернется в эфир, туда вряд ли пригласят Гудкова.
«Я не думаю, что Гудкова в ближайшее время вернут на Первый канал. В данный момент это была бы антирейтинговая позиция канала. В связи с его антироссийской позицией многие общественники могли бы бойкотировать программу. Поэтому, если руководство канала все-таки примет решение о привлечении Гудкова для какого-то проекта, то оно будет неправильным», — объяснил он.