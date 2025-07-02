Жители Юрмалы пожаловались в полицию после концерта Валерия Меладзе на пляже

В Юрмале жители пожаловались в полицию после концерта певца Валерия Меладзе на пляже. Было возбуждено административное дело.

На ситуацию обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Меладзе дал концерт на берегу моря на пляже Дзинтари. На таких мероприятиях принято соблюдать дистанцию в 30 метров между сценой и морем. Погода не позволила обеспечить такие условия. После выступления артиста остались горы мусора, ограждения, ямы, людям оказалось негде гулять. Кроме того, возникли лужи, которые, как сообщили организаторы, нужны были, чтобы морская вода не размыла сцену.

«Я никогда не видела такого свинства. Я считаю все это неправильным. Почему люди приезжают в Латвию и устраивают концерты, а я не могу гулять по пляжу со своей внучкой?» — возмутилась жительница Юрмалы.

Ранее сообщалось, что Меладзе отпраздновал 60-летие в Испании. На мероприятие артист потратил более миллиона рублей.