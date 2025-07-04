НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 июля 2025, 16:18
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Джанабаева и Меладзе показали в соцсетях повзрослевшего сына: Луке исполнилось 11

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе сняли на видео 11-летнего сына Луку.
Джанабаева и Меладзе показали в соцсетях повзрослевшего сына: Луке исполнилось 11

© Starface.ru

Артисты Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе поделились трогательным моментом из жизни их семьи — в новом видео Лука празднует свой 11-й день рождения. Кадры они опубликовали в соцсетях.

Пара уже два года живет в Испании: Валерий гастролирует для русскоязычной публики, а Альбина активно развивается как блогер, регулярно публикуя теплые и забавные кадры из жизни семьи. Недавно она поздравляла мужа с днем рождения, а теперь показала, как весело отмечает праздник их сын.

«Вот какой Лука на этих видео, такой и в жизни: кадры, которые мы наблюдаем каждый день», – подписала Джанабаева видео, где мальчик буквально заряжает энергией.

На кадрах видно, что наследник звездной пары — настоящий непоседа. Он ловко перемещается по дому, балансирует на досках и даже «зависает» между стен. Поклонники шутят, что с каждым годом Лука становится только активнее, и Альбине точно не приходится скучать.

Многие отметили, что мальчик с годами все больше похож на маму — те же выразительные черты лица и харизма.

Ранее мы писали о том, какую сумму потратил Валерий Меладзе на празднование юбилея в Испании.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Альбина Джанабаева
Валерий Меладзе
дети
день рождения