Джанабаева и Меладзе показали в соцсетях повзрослевшего сына: Луке исполнилось 11

Артисты Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе поделились трогательным моментом из жизни их семьи — в новом видео Лука празднует свой 11-й день рождения. Кадры они опубликовали в соцсетях.

Пара уже два года живет в Испании: Валерий гастролирует для русскоязычной публики, а Альбина активно развивается как блогер, регулярно публикуя теплые и забавные кадры из жизни семьи. Недавно она поздравляла мужа с днем рождения, а теперь показала, как весело отмечает праздник их сын.

«Вот какой Лука на этих видео, такой и в жизни: кадры, которые мы наблюдаем каждый день», – подписала Джанабаева видео, где мальчик буквально заряжает энергией.

На кадрах видно, что наследник звездной пары — настоящий непоседа. Он ловко перемещается по дому, балансирует на досках и даже «зависает» между стен. Поклонники шутят, что с каждым годом Лука становится только активнее, и Альбине точно не приходится скучать.

Многие отметили, что мальчик с годами все больше похож на маму — те же выразительные черты лица и харизма.

Ранее мы писали о том, какую сумму потратил Валерий Меладзе на празднование юбилея в Испании.