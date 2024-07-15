«Пока, неудачник!»: Волочкова отреагировала на обвинения Джигурды в алкоголизме

Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала, что актер Никита Джигурда специально делает едкие замечания в ее адрес из-за их ссоры. Ее слова приводит НСН.

Недавно Джигурда признался, что пытался спасти Волочкову от пристрастия к алкоголю. Как рассказала танцовщица, у нее нет проблем с употреблением спиртного. Она также предположила, что артист ведет себя подобным образом из-за того, что она «перестала общаться с ним», лишив возможности «пиариться».

«Если Джигурда всегда примазывался ко мне, пользовался мной для своего пиара и подставлял меня неоднократно, то он не вправе говорить мне про алкоголь. <...> Ему важно было быть рядом со мной в любых обстоятельствах, но с Джигурдой это всегда подстава, это всегда слив какой-то личной информации, это всегда стресс, от которого потом отмываешься месяцами. Поэтому хочу сказать Никите: «Пока, неудачник!», —подытожила балерина.

Ранее Волочкова заступилась за Анастасию Решетову в скандале с разводом Алсу.