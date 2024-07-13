«Зачем сразу осуждать?»: Анастасия Волочкова высказалась о связи мужа Алсу с Анастасией Решетовой

Громкий развод певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова после 18 лет брака стал предметом активного обсуждения в СМИ. По слухам, причиной разрыва супругов стали многочисленные измены предпринимателя, а предполагаемой разлучницей пары назвали Анастасию Решетову. Балерина Анастасия Волочкова в беседе с The Voice прокомментировала слухи о связи модели и мужа Алсу.

По мнению артистки, не стоит никого судить, поскольку в жизни и так хватает негатива и стресса.

«Нас всех могут критиковать, но судьи-то кто? Кто эти люди? <…> Я не берусь судить никого, мы в таком мире напряженном сейчас живем. Нужно радоваться и сохранять позитив», — заявила Анастасия Волочкова.

Бывшая прима Большого театра допустила, что у Яна Абпамова мог быть роман с Анастасией Решетовой, но отметила, что это не повод «обсуждать и осуждать», поскольку все люди «свободны».

«Хейт — это ненависть. Ну хорошо, допустим, был у Решетовой роман с Яником. Но это жизнь. Зачем сразу обсуждать и осуждать? Мужчина — это не коза на веревке, которую можно отвести или привести. Мы все свободные люди. А хейтом и обсуждением занимаются люди, которые лишены любви», — подчеркнула балерина.

Анастасия Волочкова заявила, что произошедшее между Алсу и Яном Абрамовым — это обычная жизненная ситуация, а люди часто «женятся и разводятся». Танцовщица считает, что певице и бизнесмену нужно самим разобраться в отношениях друг с другом.

«Видимо, что-то произошло, если люди решили не жить вместе. Я бы посоветовала дать им возможность разобраться между собой и принять решение вдвоем. Все вдруг накинулись: „Ой, что там произошло? Ой, почему развод?“ Люди женятся, разводятся, потом, возможно, опять сходятся. Разные ситуации в жизни бывают», — заключила артистка.

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Волочкова рассказала о своей связи с Яном Абрамовым.