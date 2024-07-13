Пытался спасти от алкоголизма: Джигурда рассказал, как помогал Волочковой

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда поссорились после того, как актер в начале года выложил скандальный ролик с полуголыми танцами балерины. Шоумен признался, что никогда не считал артистку близким другом, но пытался помочь ей избавиться от алкоголизма.

Джигурда отметил, что не был близким другом Волочковой, но он хорошо с ней общался и пытался помочь.

«Пытался спасти, будучи обвиняемым, что именно я спаивал Волочкову. Я выпивал после спектакля, мы хулиганили», — рассказал он в интервью Валерии Гай Германике на YouTube.

Актер пояснил, что даже предлагал Анастасии совместный серьезный проект по избавлению от алкоголизма, но это «невозможно».

В начале 2024 года в Сети появилось провокационное видео с участием Волочковой и Джигурды. На нем знаменитости запечатлены в нетрезвом состоянии и целующимися. После этого на Анастасию обрушился шквал критики. Балерина посчитала, что в сливе видео виноват Никита и отреклась от общения с ним. Позже Анастасия призналась, что вновь общается с шоуменом.

После этого разразился скандал. Анастасию Волочкову начали обвинять в злоупотреблении алкоголем. Некоторые звезды даже ей предложили профессиональную помощь, но балерина заявила, что у нее нет проблем со спиртным.

До этого Джигурда заявил, что хотел стать снайпером в зоне СВО, но получил отказ. Подробнее читайте здесь.