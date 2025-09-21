«Поет плохо»: Ида Галич прошлась по победителю «Интервидения-2025»

Ида Галич раскритиковала выступление победителя «Интервидения-2025». Своим мнением телеведущая поделилась с подписчиками в telegram-канале.

По словам блогерши, вьетнамский певец Дык Фук не удивил ее вокальными данными. Однако само выступление Галич посчитала эффектным.

«Первое: поет победитель плохо. Второе: номер невероятно красивый!» — подчеркнула она.

При этом мероприятие телеведущая оценила на высоком уровне, отметив, что «Интервидению» нужно дать шанс начать новую историю.

«Потом и «Олимпиаду» свою собственную изобретем. Все течет, все меняется», — добавила Ида Галич.

Напомним, пару месяцев назад звезда стала мамой во второй раз. Галич родила дочку от бизнесмена Олега Ледвича, который еще во время беременности сделал ей предложение.

Девушка охотно делится с фанатами забавными историями из своего декретного отпуска. Например, недавно она рассказала, как жених принял дочь за чужого ребенка.

