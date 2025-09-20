«Это наша?»: жених Иды Галич принял дочь за чужого ребенка

Телеведущая Ида Галич рассказала, как ее жених не узнал дочь. Забавной историей блогерша поделилась с подписчиками в telegram-канале.

28 июля Ида Галич родила дочку от бизнесмена Олега Ледвича. Пара назвала девочку Татьяной. Известно, что возлюбленный Иды сделал ей предложение еще во время беременности и был рядом при появлении малышки на свет.

Блогерша активно делится с поклонниками подробностями из личной жизни и рассказывает, как проходит ее декрет. Недавно, например, Ида Галич опубликовала скрин забавной переписки с женихом.

Девушка возвращалась домой после прогулки с дочерью и прислала в чат фото малышки. Однако Олег не сразу узнал ребенка и решил переспросить: «Это наша?».

«У мужчин проблемы не только с периферийным зрением. Нет, ну к тому, что он в холодильнике кетчуп найти не может, который чуть правее стоит, я привыкла. Сильно хихикаю», — пошутила телеведущая.

Ранее мы писали, что Ида Галич уже планирует выйти на работу и первое время будет заниматься проектами вместе с малышкой.