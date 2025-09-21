Дык Фук признался, что благодарен за победу на «Интервидении» SHAMAN

Победитель «Интервидения-2025» Дык Фук признался, что у него было бы намного меньше шансов на победу, если бы SHAMAN не отказался от участия в конкурсе. Об этом сообщает NEWS.ru.

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, после своего выступления неожиданно попросил, чтобы жюри не оценивали его номер. Вьетнамский певец и победитель «Интервидения-2025» назвал российского исполнителя сильным конкурентом и похвалил его вокальные данные.

«Мне очень нравится, как поставлен голос у SHAMAN. И сама песня тоже прекрасна», — подчеркнул Дык Фук.

Финал музыкального конкурса «Интервидение-2025» прошел 20 сентября на площадке Live Arena в Москве. В соревновании приняли участие представители более 20 стран, в том числе Китай, Индия, Сербия и Бразилия.

Дык Фук одержал победу с песней Phu Dong Thien Vuong, которая уже стала хитом на его родине. Второе место заняла группа Nomad из Кыргызстана, а замкнула тройку лидеров Дана Аль-Мир из Катара.

Ранее Ольга Бузова раскритиковала поведение Ярослава Дронова на конкурсе и заявила, что выступила бы эффектнее артиста.