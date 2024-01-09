Поэт Лев Рубинштейн находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии

Поэт и публицист Лев Рубинштейн находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии после того, как его сбила машина, сообщили представители НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского агентству РИА Новости.

«Состояние крайне тяжелое», — отметил представитель медицинского учреждения.

По данным СМИ, Лев Рубинштейн получил переломы и черепно-мозговую травму в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером предыдущего дня.

Лев Рубинштейн, родившийся в Москве в 1947 году и окончивший филологический факультет МГГУ имени М. А. Шолохова, стал в 1970-х годах одним из ключевых представителей московского концептуализма, создав собственный уникальный жанр — стихи на карточках.

Ранее актриса Валерия Ланская вспомнила, как попала в ДТП из-за неисправности машины. По словам знаменитости, она водит машину с 18 лет. Несмотря на большой водительский стаж, артистке не удалось избежать ДТП.

Похожая ситуация чуть не случилась с другой актрисой Анной Хилькевич. Она едва не попала в аварию в такси. Дело в том, что водитель потерял сознание прямо за рулем. При этом, машина с актрисой находилась в движении.