«Подушки безопасности не сработали»: Валерия Ланская попала в ДТП

Актриса Валерия Ланская вспомнила, как попала в ДТП из-за неисправности машины. Знаменитость поделилась откровением в эфире шоу «Звезды сошлись».

По словам Валерии, она водит машину с 18 лет. Несмотря на большой водительский стаж, артистке не удалось избежать ДТП.

Как выяснилось, Ланская попала в аварию из-за неисправности авто. В какой-то момент руль машины заел, и это привело к тому, что она врезалась в столб.

«У меня просто не выворачивался руль. Шли пешеходы, они испугались. Подушки безопасности не сработали, так как скорость была небольшая», — высказалась актриса.

Оказалось, что после этого случая Валерия вновь попала в аварию. Виновником ДТП стал другой водитель, который въехал в ее авто на светофоре.

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