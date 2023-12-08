«Потерял сознание за рулем»: Анна Хилькевич едва не попала в аварию

Актриса Анна Хилькевич рассказала, как ее таксист потерял сознание за рулем, об этом сообщает Газета.Ru.

Анна Хилькевич рассказала о неприятной истории, в которую она попала. По словам актрисы, когда она уже подходила к такси, водитель автомобиля вышел ее встречать, но поскользнулся и упал. Хилькевич отметила, что мужчина сильно ударился, однако не попросил о помощи и спокойно сел за руль.

Спустя некоторое время, находясь за рулем, мужчина потерял сознание. При этом, машина с актрисой находилась в движении.

«В итоге он теряет сознание за рулем, нога на газе, машина в режиме D (движение). Пока ехала скорая, уже пришел в себя. При падении сильно ударился коленом, видимо, был болевой шок», - рассказала она.

Хилькевич заявила, что сильно испугалась и не могла понять, как ей действовать.

«У меня до сих пор дрожат руки», - поделилась с подписчиками она.

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