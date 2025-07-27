«Поехала крыша»: Самойлова высказалась о наглом поведении Хилькевич

Оксана Самойлова высказалась о наглом поведении Анны Хилькевич.

Блогерша и телеведущая вместе принимают участие в реалити «Большой куш. Бангкок», где звездные участники борются за главный приз в размере 10 миллионов. Оксана и Анна пришли на проект в компании своих супругов.

Оксана не стала скрывать, что с Анной им не удалось наладить отношения. Кроме того, по словам блогерши, реалити держало их отношения в напряжении.

«К 3-4 сериям у нас реально у всех поехала крыша. Представьте, что доверие — это базовая потребность человека, и в один момент по щелчку пальцев ты ее лишаешься. Ты понимаешь, что никому не можешь доверять. Это настолько сложно психологически», — рассказала Самойлова.

В последнем выпуске Хилькевич не смогла сдержать эмоций и сорвалась на участников. Самойлова не стала осуждать Анну, которая постоянно находится под чьим-то давлением.

«У меня к ней нет никаких претензий. Мне кажется, у нее был искренний порыв, потому что всем правда было психологически очень тяжело.... Хилькевич, ты шикарный игрок!» — поддержала Оксана актрису.

Ранее мы писали о том, что звезда «Универа» Александр Мартынов признался, что муж Анны Хилькевич ревновал ее к нему.

Также сообщалось, что Оксана Самойлова рассказала о возлюбленном старшей дочери.