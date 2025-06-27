Звезда «Универа» Мартынов признался, что муж Анны Хилькевич ревновал ее к нему

Звезда сериала «Универ» Александр Мартынов признался, что муж Анны Хилькевич ревновал ее к нему. Такое случалось во время съемок любовных сцен. Об этом актер вспомнил в интервью WomanHit.ru.

В сериале Александр исполнил роль ботаника Валентина Будейко, в которого неожиданно влюбилась стройная блондинка – героиня Хилькевич. В реальной жизни у артистов не было романа, но они построили крепкую дружбу.

«Мы довольно быстро нашли человеческий контакт и до сих пор поддерживаем эту связь — теплую, дружественную, взаимообогащающую», — рассказал звезда.

Мартынов знаком с мужем Хилькевич и даже был у них в гостях. Как оказалось, сначала избранник ревновал супругу к коллеге. Но это было лишь на площадке.

«Если говорить о моментах, когда нам в кадре приходилось играть любовь, то, по словам Ани, ее муж, конечно, поначалу ревновал, а потом вроде как привык, адаптировался», — поделился Александр.

Жена артиста тоже испытывала ревность, но не к Анне, а к фанаткам мужа. Только со временем она научилась относиться к такому вниманию спокойнее.

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